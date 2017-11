Entrevista con Ron Arad

¿Qué le aconsejaría a los jóvenes diseñadores y arquitectos a punto de empezar su formación?

RA: Mi consejo sería: “no sigáis mi consejo”.No intentéis ser el nuevo Frank Gehry. No necesitamos otro. Frank Gehry ya ha hecho muchas obras. No intentéis ser el nuevo "quien-sea". Centraros en aquello en lo que podáis contribuir con vuestra creatividad, lo que os llene…qué hipócrita, estoy dando consejos ahora. No era mi intención. Satisfaced vuestra creatividad, vuestra curiosidad y lo que sea especial para vosotros.

Usted nació en Tel Aviv…¿Cómo es su relación con su país de origen?

RA: Creo que parte de la respuesta está en la pregunta. No ha dicho "usted nació en Israel", ha especificado "en Tel Aviv". Amo Tel Aviv. Actualmente la ciudad se encuentra en un lugar muy famoso, en un país en conflicto situado en una parte complicada de un mundo difícil. Pero durante mi infancia allí no conocía mundo, esa ciudad era el centro de mi vida, y lo que no sabía no merecía ser sabido. Cuando ahora escucho la canción Strawberry Fields de los Beatles no me transporta a Liverpool, me transporta a Tel Aviv, donde crecí. Cuando estás creciendo eres preso de tu lengua, tu cultura, tu paisaje, tu entorno… Más adelante, al entrar en la veintena, me mudé a Londres, empecé a trabajar y mis compañeros se interesaron por lo que nos influye nacer en un sitio u otro. Yo creo que lo que más nos afecta es ser forasteros, tanto por los inconvenientes de no pertenecer en tu nuevo entorno como por las ventajas de no estar atado a nadie.